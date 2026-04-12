PARMA-NAPOLI, LE SCELTE DI CONTE

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Conte dovrebbe confermare 9/11 della squadra scesa in campo dall’inizio col Milan, eccezion fatta per il rientrante Hojlund al posto di Giovane e per Politano, che si appresta a rilevare Gutierrez. Alisson Santos scalpita ed insidia Anguissa, che però resta in pole per una maglia (col camerunense fuori, McTominay mediano e l’ex Sporting tra le linee). Lukaku sempre in rotta di collisione col club, sempre ai box i lungodegenti Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.













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