Trasporti, in estate nuovi disagi per i pendolari delle stazioni metro dell’area nord. “Interventi ai binari, ma dopo la chiusura delle scuole”

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Trasporti, anche per questa estate si annunciano disagi per i residenti della zona nord. Tra luglio e agosto Anm sospenderà il servizio in tre stazioni della linea 1 della metropolitana. La decisione non è ancora ufficiale ma è data per certa anche in Comune. La sospensione dovrebbe ricalcare quanto avvenuto già lo scorso anno.

Le stazioni interessate dovrebbero essere di nuovo Frullone, Chiaiano e Piscinola. In pratica niente metropolitana dai Colli Aminei fino al capolinea. Lo stop scatterà, comunque, solo dopo la chiusura delle scuole. Stop, fanno sapere dall’assessorato ai Trasporti guidato da Edoardo Cosenza, necessario per continuare nell’opera di ammodernamento della tratta e per completare la sostituzione dei binari.

Operazione che continua anche in altri tratti della metro (Municipio-Garibaldi) e per questo la Linea 1 anticipa alle 21 la chiusura del servizio dal lunedì al giovedì, cosa che però non dovrebbe più avvenire da giugno. Secondo una previsione i disagi dovrebbero riguardare circa 18 mila utenti a luglio e 7.500 ad agosto.

Tre chiusure programmate anche per la metropolitana Linea 2 del Gruppo Ferrovie dello Stato. Le date sono comunicate sul sito di Rfi: dal 3 al 31 agosto sulla tratta Campi Flegrei-San Giovanni Barra e dal 10 al 30 agosto da Campi Flegrei a Gianturco per il potenziamento infrastrutturale della linea, mentre da inizio ottobre a gennaio 2027 si fermeranno per quattro mesi i collegamenti tra Pozzuoli e la stazione Campi Flegrei per la realizzazione della nuova fermata “Porta del Parco” in via nuova Agnano, nei pressi dell’auditorium di Bagnoli.













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