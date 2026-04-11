FRATTAMAGGIORE. Randagismo, convegno dell’Unione polizia locale italiana (UPLI). Star della mattinata il pstore tedesco Eva

sul randagismo: operatori da più regioni per un confronto operativo. Star della mattinata Eva il pastore tedesco antidroga della ’municipale’ di Quarto

Frattamaggiore – Si è svolto con grande partecipazione il convegno organizzato dall’UPLI – Unione Polizia Locale Italiana, dedicato al tema “Le colonie feline – approccio operativo al randagismo alla luce della legge 82/2025” , ospitato presso l’Aula Consiliare del Comune.

L’iniziativa ha registrato la presenza di circa 80 partecipanti , provenienti da numerosi Comandi di Polizia Locale della Campania e anche dalla Lombardia, a testimonianza dell’interesse concreto verso una materia sempre più centrale nell’attività operativa degli enti locali.

Particolarmente apprezzato il taglio pratico e operativo degli interventi, che hanno consentito di affrontare in maniera concreta le principali criticità legate alla gestione del randagismo e delle colonie feline, alla luce delle più recenti novità normative.

Il convegno ha visto inoltre la partecipazione attiva di associazioni di protezione civile, guardie Ambientali, guardie zoofile e volontari impegnati nella cura delle colonie feline , offrendo così un momento di confronto diretto tra istituzioni e mondo del volontariato, fondamentale per una gestione efficace e condivisa del fenomeno.

Nel corso dei lavori è emersa con forza la necessità di un approccio integrato, capace di coniugare competenze tecniche, sensibilità sociale e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

Al termine dell’incontro, è stata espressa ampia soddisfazione da parte dei partecipanti , che hanno sottolineato l’utilità del confronto, la qualità dei contenuti trattati e l’importanza di momenti di scambio di esperienze operative tra colleghi.

“ La Polizia Locale oggi è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse, che richiedono preparazione, aggiornamento continuo e capacità di lavorare in rete. Questo convegno rappresenta esattamente la direzione che dobbiamo seguire: meno teoria e più operatività, meno isolamento e più confronto tra operatori. Solo così possiamo garantire risposte concrete ed efficaci ai cittadini ”, ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale.

Frattamaggiore si conferma così sede di momenti qualificati di approfondimento e crescita professionale, rafforzando il ruolo della Polizia Locale nel presidio delle tematiche legate alla sicurezza urbana e alla tutela del territorio. Comunicato stampa