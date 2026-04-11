Marano. Via Cupa Dormiglione e i problemi idrici che si trascinano dal 7 marzo. Il Comune è intervenuto e ora si attende l’esito dei lavori

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Disagi senza fine in via Cupa Dormiglione, dove dallo scorso 7 marzo numerosi residenti sono senza acqua, costretti ad acquistarla per riempire le cisterne e far fronte alle necessità quotidiane.

Nel corso degli interventi avviati dal Comune sulla condotta idrica, dopo la scoperta di diverse perdite, è emerso anche un ulteriore problema: una criticità legata alla rete fognaria, individuata proprio durante gli scavi.

Una situazione che ha reso necessario un intervento più ampio e articolato. I lavori dovrebbero concludersi all’inizio della prossima settimana, ma solo al termine di tutte le operazioni si potrà capire se il problema idrico sarà finalmente risolto.

Nel frattempo resta l’attesa dei residenti, che da oltre un mese convivono con disagi pesanti e chiedono una soluzione definitiva.













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