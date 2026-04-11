ESCLUSIVA MUGNANO. VALLEFUOCO CANDIDATO SINDACO DEL M5S

Sarà Massimo Vallefuoco il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative. L’ufficializzazione arriverà la prossima settimana. L’attuale consigliere comunale uscente si aggiunge così alla lista dei candidati già in campo, segnando una scelta autonoma del movimento rispetto all’ipotesi di un “campo largo”.
Una decisione che, di fatto, conferma la frammentazione del quadro politico locale: accanto a Vallefuoco sono già in corsa Nello Romagnuolo, Pierluigi Schiattarella e Gennero Ruggiero.
La candidatura di Vallefuoco, consigliere uscente e figura di riferimento del M5S cittadino, rappresenta quindi la scelta del movimento di correre con un proprio profilo, come anticipato giorni fa dal nostro portale, senza alleanze con altre forze politiche, come già preannunciato nelle scorse settimane.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews