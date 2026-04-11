Morto bimbo di un anno e mezzo caduto due giorni fa da una finestra. Grave un altro della stessa età

Non ce l’ha fatta il bambino che il 9 aprile scorso era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. Il piccolo di un anno e mezzo e di origine pachistana è morto all’ospedale Maggiore dove era ricoverato dalla sera di giovedì. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un incidente: il piccolo, che era in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti adulti a cui era stato affidato dai genitori, stava probabilmente giocando vicino alla finestra e dopo essersi arrampicato è caduto sul retro del palazzo. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Bologna.