Il Nabilah riapre: al via il “Salotto Creativo” tra musica, arte e lifestyle vista mare

Il Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’eleganza, della musica e della creatività. Domenica 19 aprile prende vita “Salotto Creativo”, il format che unisce intrattenimento, arte e convivialità in una delle location più iconiche del litorale campano.

Affacciato sul mare, il Nabilah si conferma punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra design, natura e cultura. L’evento inaugurale accompagnerà gli ospiti lungo tutto l’arco della giornata, dal brunch fino a tarda notte.

Si parte con il Brunch Mode, accompagnato dalle selezioni musicali di Anja e DJ Capocelli. A seguire il Sunset Mode, con il DJ set di Dario Tofano, live band e Antonio Marino, per un’atmosfera suggestiva al tramonto. Gran finale con il Late Night Grooves affidato a Marco Corvino, tra ritmi coinvolgenti e atmosfera esclusiva.

Ampio spazio anche all’arte con le performance di Nina D’Ausilio, Beatrice Del Guerrico e Ivan Nobile, protagonisti di interventi creativi e contemporanei.

Completa l’offerta la Food Truck Zone, con proposte selezionate firmate Signora Bettola, Da Mario, Reiwa e Terra Nera, pensate per accompagnare ogni momento della giornata.

L’evento si svolgerà presso il Nabilah Beach Club, in via Spiaggia Romana 15 a Bacoli, con un’area dedicata anche ai più piccoli.

Con questa riapertura, il Nabilah dà il via a una stagione ricca di appuntamenti, confermandosi come luogo d’eccellenza dove vivere il mare tra relax, intrattenimento e lifestyle.

Ingresso gratuito per i possessori della “Salotto Creativo Card”.