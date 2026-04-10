Medio Oriente, Trump avverte l’Iran: ‘Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo’

Il premier del Pakistan: “Domani colloqui con Usa, fase cruciale”

Le delegazioni statunitense e iraniana terranno colloqui domani a Islamabad. Lo ha confermato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, durante un discorso al Paese trasmessa in diretta televisiva. “Questa fase dei colloqui tra Stati Uniti e Iran è cruciale per il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo”, ha aggiunto.

Ospitare i negoziati tra Stati Uniti e Iran è “un momento di orgoglio non solo per il Pakistan, ma per l’intero mondo musulmano”, ha proseguito Sharif, che ha ringraziato le leadership di Teheran e Washington per aver accettato la sua proposta. Il premier ha quindi evidenziato come, in una fase particolarmente delicata, la leadership pakistana sia riuscita a convincere entrambe le parti ad accettare una tregua “con grande cautela, ma anche con fermezza”. Ha quindi ringraziato il ministro degli Esteri, Ishaq Dar, per il lavoro svolto “giorno e notte”, così come il capo delle forze armate, Asim Munir, i cui sforzi “instancabili” hanno contribuito a favorire il dialogo.