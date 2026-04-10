FIANO PRONTO A LASCIARE IL PD: “DERIVA ANTISEMITA”

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Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, critica duramente la richiesta del Pd di Milano di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. “Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Vedo che appoggiano questa richiesta portata in Aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli. Bravi, complimenti, vi siete messi il cuore in pace così. È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così”, scrive Fiano in un lungo post sui social.

Fiano attacca la scelta di interrompere ogni rapporto con la città israeliana: “Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra da sempre – aggiunge Fiano ricordando le proteste in Israele contro la guerra e il premier Netanyahu -. È un’idea geniale, di alta politica, utilissima alla pace. È un classico della semplificazione manichea, da una parte sta solo il male, dall’altra il bene. E con la prima parte bisogna recidere ogni rapporto. Come non averci pensato prima?”.













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