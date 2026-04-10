Ilaria Salis e la casa in comune con l’assistente: le accuse all’eurodeputata

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L’eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime. Secondo il quotidiano Il Giornale, dopo un controllo di polizia del 28 marzo, Salis avrebbe trasferito la propria residenza il giorno successivo

Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis e il suo collaboratore Ivan Bonnin avrebbero condiviso la stessa abitazione a Milano fino alla fine di marzo 2026. L’inchiesta sostiene che Salis avrebbe negato in precedenza qualsiasi legame con Bonnin, nonostante la presunta convivenza. La reazione di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere.