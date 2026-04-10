Piantedosi ai 174 anni della Polizia: “La minaccia eversiva degli anarchici è reale”

Condividi

Visite: 15

35 Visite

“La minaccia eversiva è “reale, presente, attiva”. Parole inequivocabili quelle del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia in piazza del Popolo a Roma. Tanti gli esempi che giustificano l’allarme del Viminale . “Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta. È a conferma che la minaccia eversiva è reale. “La Polizia – ha detto ancora Piantedosi – svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili”. E ancora: “Mentre arretra l’immagine di una sicurezza pensata per compartimenti stagni, le minacce si evolvono repentinamente. Criminalità economica, fenomeni predatori diffusi, tensioni sociali nei contesti urbani, impatto delle nuove tecnologie, flussi migratori incontrollati”, ha aggiunto il ministro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti