Meloni: “Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto”

Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI
«Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni» ma «mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti, compreso FdI. Mentre alcuni usano il tema per propaganda, a me interessa costruire gli anticorpi su un tema che ci riguarda tutti. E non accetto che i miei sacrifici possano essere usati per interessi di quelli che combatto dal 19 luglio del 1992 senza se e senza ma e non accetto lezioni su questo tema». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’informativa alla Camera.
Meloni, dall’opposizione disperata surreali teoremi su me e criminali
«Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all’ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un’opposizione disperata che costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua «informativa sull’azione del governo», in aula alla Camera.
Iran: Meloni, ‘a un passo da punto di non ritorno, ora perseguire flebile prospettiva pace’
«Nella notte tra martedì e mercoledì è stato concordato un temporaneo cessate il fuoco tra l’Iran, gli Stati Uniti e i rispettivi alleati nel conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio. Siamo arrivati a un passo dal punto di non ritorno, ma ora abbiamo davanti una pur flebile prospettiva di pace, che deve essere perseguita con determinazione. L’Italia esprime il proprio plauso al Presidente del Pakistan Sharif, che si è fatto carico di questo difficile negoziato, con il sostegno di altri attori regionali». Lo ha detto in Aula alla Camera la premier Giorgia Meloni, nel corso della sua informativa urgente sull’azione del governo. «Ora ci auguriamo che i colloqui di pace che prenderanno il via tra poche ore a Islamabad possano rafforzare i punti generali dell’accordo e in essi possano trovare spazio le priorità che l’Italia, insieme ai suoi partner europei, ha sostenuto fin dal primo giorno. Allo stesso modo, condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violazione del cessate il fuoco», ha aggiunto Meloni.
Meloni, continueremo a ridurre il carico fiscale, anche con la manovra
«Abbiamo combattuto come nessun altro l’evasione fiscale. In tre anni abbiamo raccolto oltre 300 miliardi di euro, risorse preziosissime che ci aiutano a tenere i conti in ordine e finanziare interventi a favore di famiglie e imprese. E non abbiamo intenzione di fermarci: compatibilmente con il quadro della finanza pubblica, continueremo a lavorare per ridurre il carico fiscale a cittadini, famiglie e imprese. Perché questo avevamo promesso, questo abbiamo fatto e questo continueremo a fare, anche con la prossima legge di bilancio». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua «informativa sull’azione del governo», in aula alla Camera.
Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità
«Se ci sarà una nuova recrudescenza» del conflitto in Iran «dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo per la pandemia. In quel caso non dovrebbe e essere un tabù ragionare sulla possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita: non una deroga per singolo Stato membro ma un provvedimento generalizzato». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua «informativa sull’azione del governo», in aula alla Camera.
Meloni cita Schlein, testardamente unitari sui rapporti Usa-Europa
Sul rapporto fra Stati Uniti ed Europa e l’unità dell’Occidente, «mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara a Elly Schlein, che noi siamo testardamente unitari. E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti che stanno insieme da molto, molto tempo». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua «informativa sull’azione del governo», in aula alla Camera. «Siamo ‘testardamente occidentali’ – ha aggiunto -, perché solo se l’Occidente è unito può essere una forza capace di dire la propria sul palcoscenico del mondo.