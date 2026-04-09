MARANO, RIPRESI I LAVORI PER IL PARCO URBANO A CURA DI SMA. SENTIERI E ALBERI, NESSUN OPERA MURARIA

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A Marano riprendono i lavori per la realizzazione del parco urbano nell’area del Giardino dei Ciliegi, in via Che Guevara. L’intervento, affidato a SMA, segue un’impostazione chiara e sostenibile: nessuna opera muraria, ma esclusivamente sentieri, percorsi e nuove piantumazioni.

Il progetto punta a valorizzare l’area verde senza interventi invasivi, restituendo ai cittadini uno spazio naturale e fruibile. La consegna è prevista entro giugno, quando il parco potrà diventare un nuovo punto di riferimento per la vita all’aperto.

Resta però il nodo della sorveglianza: la tutela dell’area sarà fondamentale per garantirne vivibilità e decoro. La speranza è che le nuove telecamere in arrivo al Comune possano essere installate anche in questa zona, contribuendo a prevenire vandalismi e a proteggere uno spazio destinato alla collettività.













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