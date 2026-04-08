TERRA DE FUOCHI, ENTRO LUGLIO VIA 620 TONNELLATE DI RIFIUTI DALLE STRADE

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Terra dei fuochi libera dai rifiuti. È iniziata ufficialmente l’attività di rimozione prevista dal piano del Governo Meloni per i risanamento ambientale dell’area. E questa mattina sul posto in presenza, in località Cantariello, ad Afragola (Napoli) c’era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.

620 tonnellate di rifiuti da rimuovere

L’alto rappresentante di Palazzo Chigi ha spiegato che «Quella di oggi è una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in strada e che punta entro il mese di luglio a togliere tutti quelli presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio».

Come ha ricordato Mantovano si tratta di «Rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con le conseguenze terribili che questo territorio ha conosciuto per decenni e forse è la prima volta – anzi direi senza forse – che viene un impegno così massiccio da parte di tutte le istituzioni perché tutto ciò venga debellato».

Strumenti più efficaci per Polizia e autorità giudiziaria

Il tema è stato affrontato con particolare attenzione dall’Esecutivo, come sottolineato dallo stesso Mantovano: «Abbiamo concordato quello che poi è diventato il decreto legge 116 del 2025 e che ha fornito maggiori strumenti e più efficaci operativi alle forze di polizia e alle autorità giudiziarie e da quel momento è iniziata un’opera di costante monitoraggio dello Stato dei che ha conosciuto cabine di regia come quella di oggi sul territorio, questa è la terza, e altre che si sono svolte a Roma a Palazzo Chigi».

Sul territorio una guerra in corso col concorso delle amministrazioni

Perché quella che si sta consumando sul territorio a detta del Sottosegrario «Non è una battaglia: è una guerra che è in corso già da un bel po’ di tempo, da oltre un anno, col concorso delle amministrazioni territoriali della regione, della città metropolitana, dei comuni presenti sul territorio, di vari ministeri, di varie articolazioni di ministeri»













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