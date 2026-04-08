CASALNUOVO, CITTADINI PROTAGONISTI: ADOTTATO IL NUOVO PUC DOPO 30 ANNI. PARTE LA RIVOLUZIONE URBANA, SOCIALE E OCCUPAZIONALE

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Dopo tre decenni di attesa, Casalnuovo di Napoli volta ufficialmente pagina. È stato adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), lo strumento che avvia l’iter per mandare definitivamente in pensione un piano vetusto e non più rispondente alla realtà di una città di 50mila abitanti che, negli ultimi anni, ha vissuto mutamenti profondi.

Il nuovo PUC, che sarà approvato dal Consiglio comunale dopo una fase di recepimento delle osservazioni da parte dei cittadini e degli stakeholders, non è solo un documento tecnico, ma un vero e proprio “Piano Sociale” nato per mettere ordine sul territorio e rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, dei giovani e del tessuto produttivo. Dopo aver valutato le osservazioni dei cittadini, gli uffici invieranno il Piano alla Città Metropolitana di Napoli, che dovrà esprimere il parere di coerenza rispetto al proprio strumento urbanistico. Una volta ottenuto tale parere favorevole, il piano sarà sottoposto alla successiva approvazione dell’assise comunale.

Rigenerazione Urbana e Standard Qualitativi

Il cuore del piano è la rigenerazione urbana. Sono previsti oltre mezzo milione di metri quadrati di nuovi standard, destinati a trasformare il volto della città:

Aree verdi e Parchi pubblici: Nuovi polmoni e boschi urbani e spazi per il tempo libero.

Strutture per i giovani: Centri di aggregazione, aree giochi e strutture all’avanguardia.

Scuole e Viabilità: Edifici scolastici moderni attraverso l’ampliamento dell’istituto Siani e la realizzazione di una Cittadella Scolastica con annessi percorsi di avviamento lavorativo. Previsto un nuovo piano traffico con viabilità alternative per decongestionare il centro, ampliamento area mercatale e nuovi parcheggi.

Aree socio – assistenziali e sanitarie: nuove aree per servizi al cittadino e cura della persona.

Lavoro: Previsti Nuovi Posti di Lavoro

Il PUC guarda con decisione allo sviluppo economico. Grazie alla possibilità per le aziende di ampliare i propri spazi operativi, si stima un impatto occupazionale straordinario: circa 2.000 nuovi posti di lavoro. Un volano economico che punta a trattenere le professionalità locali sul territorio ed a creare le condizioni per una crescita economica.

Un Piano per la Casa e per le Giovani Coppie

Per rispondere all’emergenza abitativa e favorire l’autonomia dei cittadini, il PUC introduce misure inedite per l’edilizia residenziale:

– Housing Sociale: Un incremento necessario per le fasce più deboli, con circa 700 nuovi alloggi per soddisfare le esigenze di coloro che oggi sono svantaggiati economicamente (under35 e famiglie a basso reddito). Il 30% dei nuovi alloggi sarà infatti immesso sul mercato a prezzi calmierati. Una misura pensata specificamente per giovani coppie e single, che negli ultimi anni sono stati impossibilitati ad acquistare casa a causa dei costi proibitivi.

Zero consumo di Suolo

Nel pieno rispetto della norma regionale, le nuove edificazioni non interesseranno le aree rurali individuate dal piano territoriale di coordinamento di Città Metropolitana; il punto cardine sarà la rigenerazione urbana attraverso la ristrutturazione e sostituzione del vetusto patrimonio edilizio presente in città.

“Questo PUC rappresenta la fotografia reale di ciò che Casalnuovo vuole diventare – spiega il Sindaco Salvatore Esposito – Stiamo sostituendo il disordine con la programmazione, mettendo al centro il diritto al lavoro, il diritto alla casa e la qualità della vita dei nostri giovani.”













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