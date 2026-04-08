Napoli, verso la riapertura del Cimitero delle Fontanelle: la presentazione a Palazzo San Giacomo

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Si è tenuta ogg, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo , la conferenza stampa di presentazione del progetto di riapertura del Cimitero delle Fontanelle.
Dopo un importante intervento di messa in sicurezza e valorizzazione, uno dei luoghi più identitari e suggestivi della città di Napoli si appresta a restituire i propri spazi alla comunità e ai visitatori. L’incontro servirà a illustrare i dettagli dei lavori eseguiti, le modalità di gestione e la data ufficiale della riapertura al pubblico.
Intervenuti:
•      Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli
•      Laura Lieto – Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Comune di Napoli
•      Susy Galeone – Presidente Cooperativa La Paranza
•      Don Giuseppe Rinaldi – Cappellano Cimitero delle Fontanelle
•      Fabio Greco – Presidente III Municipalità, Comune di Napoli
•      Salvatore Illiano – Membro Tavolo Tecnico per l’Accordo di Partenariato, Cooperativa La Paranza
•      Stefano Consiglio – Presidente Fondazione con il Sud
•      Nicola Flora – Professore ordinario DiARC e Tutor accademico gruppo G124 Napoli
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