Marano. Raid alla Darmon-Siani, bagni devastati e furto. Il prefetto Cardellicchio: “Episodio desolante”

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Raid vandalico alla scuola Darmon-Siani di Marano, dove nella notte ignoti hanno forzato gli ingressi danneggiando porte e devastando i bagni dei docenti, con lavandini distrutti e rubinetti rubati. Non si tratta del primo episodio all’interno dello stesso comprensivo, già in passato bersaglio di incursioni simili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici comunali per i rilievi e la messa in sicurezza, mentre sono in corso accertamenti anche su eventuali sistemi di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

A commentare l’accaduto è stato il prefetto Vincenzo Cardellicchio, alla guida della commissione straordinaria del Comune, che ha definito “desolante” l’episodio, parlando di una città con “tante energie positive ma una marea di problemi” che si cerca di arginare tra molte difficoltà. Intanto l’ufficio tecnico è stato subito attivato per il ripristino dei danni, mentre la scuola ha chiuso i bagni per adulti garantendo comunque i servizi essenziali.













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