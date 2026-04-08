Calvizzano, concorsi e commissioni esterne. Tra i componenti tanti funzionari e segretari di Comuni dove ha operato Lucchese

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Il Comune di Calvizzano ha nominato le commissioni esaminatrici dei concorsi in corso, decidendo di affidare le selezioni a figure esterne all’ente. Nel provvedimento compaiono infatti segretari comunali, funzionari di altri Comuni, comandanti di polizia municipale, anche alcuni in quiescenza, docenti ed esperti, con solo una presenza limitata di dipendenti interni di Calvizzano.

È una scelta che è figlia della modifica regolamentare voluta dal commissario straordinario Giovanni Lucchese. A marzo, infatti, è stato modificato il regolamento dei concorsi, stabilendo che i componenti delle commissioni dovranno essere esclusivamente esterni. I nomi raccontano bene questa impostazione.

Per il concorso da istruttore amministrativo riservato alla categoria protetta, la commissione è composta da Nadia Greco presidente, Antonio Damiano componente, Antonella Amalia Picano componente, con Rosalinda Paduano membro aggiunto per l’inglese, Elio Masciari membro aggiunto per l’informatica.

Per il concorso da istruttore direttivo contabile i nomi sono Rosamaria D’Amore presidente, Gennaro D’Oriano componente e Sabato Terracciano componente, con ancora Rosalinda Paduano per l’inglese ed Elio Masciari per l’informatica. In questo caso le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei componenti.

Per il concorso da istruttore direttivo di vigilanza la commissione è formata da Sabato Molinaro presidente, Mariarosaria Lanzaro componente e Raffaella Pennacchio componente; anche qui i membri aggiunti sono Rosalinda Paduano ed Elio Masciari.

Per i due posti di istruttore di vigilanza part time al 50% sono stati nominati Nislao Della Ragione presidente, Francesco Savanelli componente e Valentina Chirico componente, con Rosalinda Paduano per l’inglese ed Elio Masciari per l’informatica. Anche qui la segreteria viene svolta da uno dei componenti.

Per i due posti di istruttore di vigilanza full time al 100% la commissione è composta da Sergio De Luca presidente, Anna Maria Carannante componente e Ciro Pugliese componente, con Rosalinda Paduano ed Elio Masciari come membri aggiunti. Anche in questo caso le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei componenti. Dal provvedimento emerge inoltre la presenza di Veronica Fabozzi come componente supplente nell’ambito delle nomine residue utilizzate per le commissioni.

Per il concorso da istruttore amministrativo contabile la commissione è composta da Pier Paolo Mancaniello presidente, Annamaria Merola componente e Margherita Iovine componente, con i consueti membri aggiunti Rosalinda Paduano ed Elio Masciari. Anche qui la segreteria è affidata a uno dei componenti.

Il dato più interessante, però, è un altro: diversi nomi arrivano da Comuni o contesti amministrativi che incrociano il percorso commissariale di Giovanni Lucchese. Da Monte di Procida, dove Lucchese é stato commissario, provengono Nislao Della Ragione, Valentina Chirico, Ciro Pugliese, Gennaro D’Oriano e Veronica Fabozzi. Dall’orbita Arzano-Casavatore arrivano Raffaella Pennacchio, dipendente del Comune di Arzano e residente di Calvizzano, e Sabato Terracciano, legato al consorzio cimiteriale tra Arzano, Casavatore e Casoria; (Lucchese é stato commissario sia ad Arzano che Casavatore) inoltre Sabato Molinaro è indicato negli atti come già comandante della polizia municipale di Casavatore.

Il quadro, dunque, è chiaro: le commissioni dei concorsi di Calvizzano non sono state costruite pescando in modo prevalente dentro l’ente, ma guardando soprattutto fuori, con una rete di funzionari ed esperti che in più casi provengono da Comuni già incrociati dall’esperienza commissariale di Giovanni Lucchese. Quello che si chiedono in tanti è: perché un commissario straordinario che dovrebbe traghettare l’Ente ad elezioni sta solo ed esclusivamente dedicando gran parte della sua attenzione ai concorsi? La Prefettura di Napoli e il Prefetto Di Bari lo sanno?













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