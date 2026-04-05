Guerra in Iran. Gli Usa recuperano il pilota disperso nell’abbattimento del jet F-15

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Le forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l’abbattimento dell’F-15E avvenuto venerdì. “Sta bene. Una delle operazioni di salvataggio più audaci di sempre”, ha commentato Trump. Nel frattempo l’Iran ha colpito con missili e droni Israele e Kuwait a poche ore dall’ultimatum del presidente Usa, che ha minacciato di distruggere le infrastrutture vitali del Paese Teheran non accetterà un accordo di pace e non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro lunedì. Il comando militare centrale iraniano ha respinto l’ultimatum definendolo “disperato”.













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