Marano, la cycas invade il monumento del Ciaurro: mesi di attesa senza riuscire a rimuoverla

A Marano il luogo simbolo della città, il monumento del Ciaurro, versa in condizioni che continuano a far discutere. Una pianta infestante cresce indisturbata da mesi, arrivando ormai a invadere e deturpare il sito, considerato il principale riferimento culturale del territorio.

La situazione era stata segnalata già tempo fa da TerranostraNews, ma nonostante il passare dei mesi nulla è cambiato. La vegetazione continua a espandersi, compromettendo il decoro e l’immagine di un bene che rappresenta un pezzo importante dell’identità cittadina.

Sul caso era intervenuto anche il prefetto Vincenzo Cardellicchio, chiarendo che per procedere con la rimozione o il taglio della pianta sarebbe necessario il via libera della Soprintendenza, trattandosi di un bene sottoposto a tutela.

Una spiegazione che però non basta a placare le critiche. Tra cittadini e osservatori cresce l’insofferenza: possibile che, a distanza di così tanto tempo, non si sia ancora riusciti a ottenere un’autorizzazione per un intervento considerato semplice e urgente?