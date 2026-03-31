Guerra in Iran. Italia nega agli USA utilizzo base di Sigonella

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani.  Il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo.

Le prime verifiche hanno accertato che non si tratta di  voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. Era stato proprio Crosetto, in Parlamento, a dichiarare: ogni operazione che non rientri nei trattati e debba essere quindi autorizzata ci impegniamo a farla passare in Parlamento. Lo stesso ministro che, in ogni occasione di rischio o attacco per i nostri soldati,  ha sempre informato in tempo reale l’opposizione.
© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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