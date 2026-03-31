Terminati i lavori per la voragine al corso Europa a Marano: asfaltatura prevista nei prossimi giorni

Condividi

Visite: 107

94 Visite

Si sono conclusi con esito positivo i lavori di riparazione alla voragine apertasi in Corso Europa a causa di perdite fognarie. Dopo un intervento approfondito dell’ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune, la rete fognaria è stata ripristinata e i problemi strutturali sono stati risolti, dopo mesi, consentendo ora di programmare il ritorno dell’asfalto.

Il completamento definitivo della pavimentazione è stato però posticipato in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli, viste le recenti giornate di maltempo che avrebbero potuto compromettere la posa dell’asfalto. Secondo quanto comunicato dall’ente comunale, l’asfaltatura dell’area è prevista nei prossimi giorni non appena il tempo migliora, restituendo così piena funzionalità e sicurezza alla strada.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti