Scampia, 14enne accoltellato a scuola: la trappola nei bagni e il coltello nascosto

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Quello che doveva essere un normale giorno di lezione si è trasformato in un incubo tra le mura dell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, nel quartiere Scampia, a Napoli. Un ragazzo di soli 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio all’interno dei bagni della scuola, vittima di un vero e proprio agguato organizzato da altri studenti.

La trappola nei bagni

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della stazione di Scampia, la vittima sarebbe stata attirata nei bagni con una scusa banale. Una volta all’interno, il 14enne si è trovato di fronte a un 17enne, accompagnato da altri giovani. Il 17enne a quel punto avrebbe iniziato a “giocare” con il coltello, mimando più volte l’atto di colpire il 14enne per poi colpirlo improvvisamente alla gamba.

Dove era nascosta l’arma del delitto

Le indagini sono scattate immediatamente. I militari hanno inizialmente perquisito l’abitazione del 17enne, trovando un coltello a serramanico nascosto tra la biancheria intima in un comodino. Tuttavia, quell’arma non sembrava compatibile con la ferita della vittima.

Gli accertamenti hanno rivelato che l’arma del delitto era stata affidata a un complice di 15 anni.













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