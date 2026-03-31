Morte del piccolo Caliendo: oggi l’ìnterrogatorio di Oppido

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Giornata chiave al Nuovo Palazzo di Giustizia per l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito all’ospedale Monaldi.
In aula 715 sono iniziati gli interrogatori preventivi: ascoltata la cardiochirurga Emma Bergonzoni, mentre è atteso il primario Guido Oppido, coinvolto nelle fasi decisive dell’intervento.
Al centro delle indagini della Procura non c’è solo l’esito clinico, ma anche l’ipotesi di falso in atto pubblico: secondo gli inquirenti, la cartella clinica del bambino potrebbe essere stata modificata dopo l’operazione per coprire eventuali anomalie.