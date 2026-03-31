Marano, Giudice di pace e dipendenti comunali indagati: al via i procedimenti disciplinari e iter per sgombero dell’alloggio del custode

La commissione straordinaria accelera su due fronti dopo l’inchiesta per corruzione che coinvolge il Giudice di Pace. Sono stati avviati i procedimenti disciplinari nei confronti dei due dipendenti comunali finiti sotto indagine.

Per uno dei due, che ricopre anche il ruolo di custode, è stato disposto inoltre il rilascio dell’immobile comunale occupato in via Nuvoletta entro il 7 aprile. In caso di mancato sgombero, l’ente procederà in maniera coattiva.

Si tratta di un doppio intervento deciso dall’amministrazione per affrontare rapidamente la vicenda, sia sul piano interno sia su quello patrimoniale, nel segno della trasparenza e del ripristino della legalità.