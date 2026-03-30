Progettava strage in una scuola, 17enne arrestato. Indagati altri 7 minorenni

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Voleva compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio: un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia è stato arrestato perché gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.