Marano, antenna G5 a San Rocco: lo stop è definitivo. Il provvedimento del Comune inoltrato anche allo Sportello dei diritti del cittadino

Stop definitivo all’antenna 5G prevista a San Rocco, nel territorio di Marano. Il Comune ha infatti annullato l’autorizzazione precedentemente rilasciata, chiudendo la vicenda sul piano amministrativo.
La decisione, già anticipata da TerranostraNews settimane fa, viene ora ribadita anche con una comunicazione formale. Il provvedimento è stato comunicato anche allo Sportello dei Diritti del Cittadino, che aveva sollecitato gli uffici comunali a rivedere l’iter autorizzativo.
A formalizzare l’annullamento è stato il SUAP del Comune, sancendo in modo definitivo lo stop all’installazione dell’impianto.
La vicenda aveva suscitato attenzione e discussione sul territorio, ma con questo atto l’ente mette la parola fine all’autorizzazione, almeno nelle forme finora previste.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews