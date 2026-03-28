In vacanza a Sharm, lasciano i figli minori a casa. Affidati ai servizi sociali

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Due coniugi triestini sono partiti per Sharm el-Sheik lasciando a casa tutti i cinque figli minorenni. Ad accorgersi del fatto, una insegnante insospettita dai racconti di uno dei bambini. Questo ha fatto scattare l’allarme nei servizi sociali del comune che, dopo un sopralluogo, hanno accertato il fatto attivando poi le misure di protezione per i minori che sono stati trasferiti in comunità.

I coniugi, che avevano organizzato il viaggio in occasione del compleanno della donna, sono stati informati sui fatti. Nell’abitazione sono stati trovati anche animali domestici, per i quali il Comune ha trovato strutture adeguate a garantire loro cure e sicurezza.













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