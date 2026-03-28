Marano. Emergenza idrica a Cupa Dormiglione: 11 famiglie ancora senz’acqua

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A Marano, nella zona di Cupa Dormiglione, l’emergenza idrica continua a pesare sulla vita quotidiana di circa 11 famiglie, per un totale di una trentina di persone, ancora prive di un accesso regolare all’acqua.

I residenti, pur riconoscendo e ringraziando l’amministrazione comunale per aver finalmente avviato i lavori – con lo scavo e la posa della tubazione ormai completati – denunciano con forza che l’opera resta incompiuta. Mancano infatti gli allacci finali, passaggio essenziale per rendere effettivo un servizio che non è un privilegio, ma un diritto fondamentale, oltre che parte di un contratto già sottoscritto.

La situazione appare ancora più difficile da accettare alla luce delle soluzioni temporanee ipotizzate: tra queste, l’installazione di una semplice fontanella in strada. Una proposta che i cittadini respingono con decisione, ritenendola insufficiente e lesiva della dignità di chi, nel 2026, si trova ancora a vivere senza acqua in casa.

«L’acqua è un bene primario – sottolineano i residenti – e non possiamo più attendere. Abbiamo pazientato abbastanza».

E proprio sulla pazienza si chiude l’appello, con una citazione amara ma significativa: “Ogni pazienza ha un limite ed ogni limite ha una pazienza”.













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