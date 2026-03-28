I corpi di una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

I corpi visti da un passante
A dare l’allarme è stato un passante che ha visto i due corpi galleggiare sull’acqua. Sul posto è intervenuta la squadra di Rovigo dei vigili del fuoco, supportata dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna, che ha recuperato i due corpi senza vita. In via Perarolo stanno lavorando anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ha dichiarato il decesso sia della donna, sia del bambino.
Gli operatori sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone all’interno dello specchio d’acqua. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti sulle cause della tragedia e per le indagini. Le primissime, frammentarie informazioni dicono che le vittime potrebbero essere di nazionalità cinese.