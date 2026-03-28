I corpi di una donna e un bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

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I corpi visti da un passante

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto i due corpi galleggiare sull’acqua. Sul posto è intervenuta la squadra di Rovigo dei vigili del fuoco, supportata dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna, che ha recuperato i due corpi senza vita. In via Perarolo stanno lavorando anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico legale ha dichiarato il decesso sia della donna, sia del bambino.