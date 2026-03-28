Campania. Sanità, Bruna Fiola (PD): “Cambio di approccio decisivo per uscire dal Piano di rientro”

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“L’uscita dal Piano di rientro sanitario rappresenta un traguardo importante per la Campania, reso possibile anche grazie al cambio di approccio impresso dal Presidente Roberto Fico, che ha puntato fin da subito su un confronto istituzionale costante e costruttivo con il Governo e con il Ministero della Salute. Un metodo radicalmente diverso dal passato e che ha consentito di portare a compimento in tempi brevi un percorso complesso. Un risultato che è il frutto di un lavoro avviato negli ultimi dieci anni e che ha visto impegnati gli uffici regionali in una logica di continuità. Oggi si apre una nuova fase, in cui è fondamentale consolidare quanto raggiunto e accelerare sulla sanità territoriale e sui servizi di prossimità, per garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni dei cittadini” – è quanto dichiara Bruna Fiola, Presidente della Commissione Politiche Sociali della Regione Campania.













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