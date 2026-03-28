Mondragone. Aggressione a scuola: studente vittima di bullismo, scatta la denuncia

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Gentile redazione,

questa è la scuola che mio fratello frequenta da circa un anno. Si era integrato in una classe, ma purtroppo è stato vittima di bullismo. Ieri è accaduto un episodio molto grave: nello spogliatoio alcuni compagni hanno spento la luce e, in quattro o cinque, lo hanno aggredito con spintoni, calci e schiaffi.

Mio fratello è un ragazzo buono, che non sa difendersi, e ciò che rende tutto ancora più grave è che un fatto del genere sia avvenuto all’interno della scuola, sotto gli occhi di tutti. Purtroppo non sarà né il primo né l’ultimo a subire queste violenze, ma è inaccettabile.

Un ragazzo che aveva un sogno ed era felice di andare a scuola, oggi si ritrova a casa traumatizzato e deluso da chi considerava amici. Abbiamo già presentato denuncia ai Carabinieri di Mondragone, affinché episodi del genere non accadano più a nessun altro.

Non è possibile mandare i propri figli a scuola senza sapere cosa possa succedere. La scuola è di tutti: è un luogo dove si va per imparare e costruire il proprio futuro, non un ring.

Sono profondamente amareggiata e preoccupata per questa situazione, soprattutto per lo stato psicologico in cui si trova ora mio fratello.

Mi scuso per lo sfogo, ma spero davvero che la scuola faccia il suo dovere e prenda provvedimenti seri, allontanando chi si rende responsabile di simili comportamenti.

Grazie.

Roberta E.













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