CORTEO NO KINGS A ROMA, SOLITO SCHEMA: STRISCIONI PRO ANARCHICI E INSULTI ALLA MELONI

Sabato di mobilitazione e tensioni sul fronte politico e sociale. A Roma va in scena il corteo nazionale No Kings Italy, promosso contro autoritarismo, guerra, riarmo e repressione, con migliaia di persone attese in piazza e adesioni da tutta Italia.
Corteo ‘No kings’ devia e allunga percorso fino a Verano
Il corteo No Kings ha raggiunto Piazza di Porta San Giovanni a Roma ma, considerata la partecipazione superiore a quella prevista, i promotori hanno presentato un preavviso al Questore per proseguire in corteo fino a piazza del Verano.L’itinerario per la prosecuzione del corteo è ora: via Carlo Felice, Porta Maggiore, Via dello Scalo San Lorenzo, tangenziale est fino all’intersezione con Via Tiburtina, Via Tiburtina, Piazzale del Verano. La sala operativa della Questura sta procedendo a rimodulare i servizi per garantire la sicurezza fino alla nuova destinazione.
“A questo governo di mafiosi e collusi diciamo Meloni, Meloni Vaffanculo”
Ancora cori vergogna contro il capo del governo. Tra i manifestanti c’è chi urla: “A questo governo di mafiosi e collusi diciamo Meloni, Meloni vaffanculo”
“Meloni giù le mani dai centri sociali”
Durante il corteo cori contro Meloni: “Siamo internazionaliste e abbiamo un sogno nel cuore: Bibi a Norimberga e Meloni a San Vittore”. E ancora: “Meloni giù le mani dai centri sociali”.
Alla manifestazione No kings anche striscione anarchici per Cospito e Sara e Sandro
“Contro il 41bis lo Stato tortura, Alfredo Libero, 18 aprile manifestazione”. È quando si legge sullo striscione degli anarchici nel corteo No Kings che sta sfilando per le strade della Capitale. “Se viviamo è per far saltare la testa dei re, con Sara e Sandro”, scrivono su un altro striscione. Il corteo ha raggiunto via Merulana.
Corteo No Kings Italia a Roma: “Per un mondo libero dalle guerre”
“Per un mondo libero dalle guerre”. Con questa frase in testa, su uno striscione, è partito il corteo No Kings Italia a Roma da piazza della Repubblica. La manifestazione raggiungerà piazza San Giovanni. Una grande bandiera della pace con tante piccole scritte “Pace” viene fatta sfilare. “Vi abbiamo già cacciato una volta”, si legge poi su uno degli striscioni contro il governo Meloni. E al passaggio del corteo in via Cavour – mentre la coda è ancora in via Einaudi – qualche commerciante decide di abbassare le serrande. “Un saluto dai sovversivi che hanno riempito le piazze a ottobre”, gridano al microfono dal camion che precede la folla. Alla mobilitazione presenti anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Salis di Avs e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Schierate le forze dell’ordine lungo il tragitto, come nei pressi del Viminale, mentre un elicottero segue il corteo.
Delegazione M5S partecipa a corteo ‘No Kings’
Una delegazione del Movimento 5 Stelle è presente alla manifestazione “No Kings”. È composta tra gli altri da Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera e dai deputati, Francesco Silvestri e Gilda Sportiello.