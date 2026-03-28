CORTEO NO KINGS A ROMA, SOLITO SCHEMA: STRISCIONI PRO ANARCHICI E INSULTI ALLA MELONI

“Per un mondo libero dalle guerre”. Con questa frase in testa, su uno striscione, è partito il corteo No Kings Italia a Roma da piazza della Repubblica. La manifestazione raggiungerà piazza San Giovanni. Una grande bandiera della pace con tante piccole scritte “Pace” viene fatta sfilare. “Vi abbiamo già cacciato una volta”, si legge poi su uno degli striscioni contro il governo Meloni. E al passaggio del corteo in via Cavour – mentre la coda è ancora in via Einaudi – qualche commerciante decide di abbassare le serrande. “Un saluto dai sovversivi che hanno riempito le piazze a ottobre”, gridano al microfono dal camion che precede la folla. Alla mobilitazione presenti anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Ilaria Salis di Avs e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Schierate le forze dell’ordine lungo il tragitto, come nei pressi del Viminale, mentre un elicottero segue il corteo.