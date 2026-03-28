Mugnano, Bova: “Al via la campagna elettorale: sostegno compatto a Pierluigi Schiattarella”

Con l’ufficializzazione della campagna elettorale entra nel vivo il confronto politico in vista delle prossime amministrative a Mugnano. Tra i protagonisti di questa fase, l’ ex vicesindaco e consigliere comunale uscente Antonio Bova, oggi ricandidato al Consiglio comunale, che ribadisce con chiarezza la propria posizione all’interno della coalizione guidata da Pierluigi Schiattarella. «Ho sempre lavorato con serietà e dedizione per il bene della nostra comunità – dichiara – mettendo al centro l’interesse di Mugnano e dei suoi cittadini. È con questo stesso spirito che oggi rinnovo il mio impegno, sostenendo con lealtà e convinzione la candidatura a sindaco di Pierluigi Schiattarella». Un sostegno che nasce da una valutazione non solo politica, ma anche personale: «Pierluigi rappresenta una figura di grande spessore, dal punto di vista morale e politico. Le sue capacità, unite a una visione chiara e concreta per il futuro, lo rendono la guida giusta per affrontare le sfide che attendono la nostra città». Imprescindibie e Determinante, secondo il candidato, sarà anche il contributo della lista “A Testa Alta”, della quale fa parte: «La nostra è una squadra composta da persone competenti, radicate sul territorio e animate da un forte senso di responsabilità, come l’instabcabile Capogruppo uscente Marcello Soreca e il prezioso collega Pasquale Liccardo. Il supporto della lista A Testa Alta sarà fondamentale per rafforzare il progetto politico e tradurlo in azioni concrete». Lo sguardo è rivolto al futuro, con un obiettivo ambizioso ma ben definito: «Sono convinto che, con il sostegno dei cittadini e il lavoro sinergico della coalizione, Pierluigi Schiattarella saprà guidare Mugnano verso una nuova stagione di crescita e di splendore». Un appello, infine, a una campagna elettorale improntata al rispetto: «Auspico un confronto sereno, leale e costruttivo, all’altezza della nostra comunità».