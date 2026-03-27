Referendum e Sud, il segnale che non deve essere ignorato: la sfida decisiva per il governo Meloni

Condividi

Visite: 17

18 Visite

La sconfitta al referendum non è solo un passaggio politico fisiologico. Per Giorgia Meloni, il dato più rilevante non è tanto l’esito in sé, quanto le proporzioni con cui si è manifestato, soprattutto nel Mezzogiorno. Un segnale che impone una riflessione profonda, perché il Sud torna a essere il vero nodo irrisolto della politica italiana.

Non è la prima volta. Già in occasione delle elezioni regionali in Campania e Puglia erano emersi segnali chiari: una distanza crescente tra il governo centrale e il consenso nei territori meridionali. Oggi quel divario appare ancora più marcato.

Il paradosso è evidente. I principali indicatori economici raccontano un Paese che, pur tra difficoltà, regge: crescita, occupazione, credibilità internazionale. Eppure, tutto questo non si traduce in consenso nel Sud. Qui prevale una domanda politica diversa, più orientata a misure percepite come immediate, spesso di natura assistenziale, rispetto a riforme strutturali i cui effetti si dispiegano nel medio-lungo periodo.

È su questo scarto che la leadership di Giorgia Meloni è chiamata a interrogarsi. Perché se è vero che molto è stato fatto, è altrettanto evidente che non è stato politicamente “incassato”. E in politica, il consenso non è una variabile secondaria: è il terreno su cui si misura la tenuta di un progetto.

Il punto allora diventa la classe dirigente. Il Sud continua a essere rappresentato da gruppi politici spesso incapaci di intercettare fino in fondo i bisogni reali dei territori o di tradurli in una proposta credibile. Un ricambio appare sempre più necessario, non solo nei nomi ma nell’impostazione complessiva.

Accanto a questo, serve una strategia. Il rischio di logoramento per il governo è concreto: i risultati economici e il profilo in politica estera non bastano a compensare una perdita di consenso interna, soprattutto in aree decisive del Paese. Occorre una linea più netta, anche sul piano identitario: meno tecnici, più politici. Scelte che parlino chiaramente agli elettori, differenziando il messaggio tra Nord e Sud, dove oggi è indispensabile invertire il trend.

Si affaccia così anche il tema delle regole del gioco. Una nuova legge elettorale potrebbe diventare parte della risposta, così come un rimpasto “chirurgico” capace di rafforzare l’azione dell’esecutivo senza stravolgerne gli equilibri.

Resta sullo sfondo l’ipotesi di elezioni anticipate. Uno scenario che, in teoria, potrebbe offrire un chiarimento politico. Ma difficilmente troverebbe spazio nel breve periodo, anche per il ruolo di garanzia del Quirinale e di Sergio Mattarella, orientato – come da prassi – a favorire la stabilità e la ricerca di soluzioni parlamentari.

Il momento è delicato. Il Sud non è più solo una questione territoriale: è diventato il banco di prova della tenuta complessiva del governo. Per Giorgia Meloni, la sfida non è nei numeri dell’economia, ma nella capacità di trasformarli in consenso politico. E il tempo, su questo, potrebbe non essere infinito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti