Omicidio Vassallo, prosciolto il colonnello Cagnazzo

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Importa svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice ha disposto il proscioglimento Fabio Cagnazzo. Il colonnello dei Carabinieri era finito sotto indagine con l’accusa di aver depistato le prime fasi dell’inchiesta per far ricadere le colpe su altri soggetti. Il procedimento penale per il delitto andrà avanti per l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano.













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