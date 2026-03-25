GOVERNO, SANTANCHE’ PER ORA RESISTE, LA RUSSA FA DA MEDIATORE. A BREVE POTREBBE ARRIVARE L’ANNUNCIO OPPURE VIA ALLA SFIDUCIA

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Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “apprezzamento per la scelta di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”. Nella nota diffusa ieri sera da Palazzo Chigi, la premier “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

C’è poco da girarci intorno: Giorgia Meloni vuole le dimissioni di Santanchè. E lo ha esplicitato in maniera abbastanza clamorosa e irrituale. Con una nota di poche righe, netta. Da resa dei conti in pubblica piazza. Anche se “l’invito” nei confronti di Santanchè non c’entra nulla con l’esito del referendum sulla riforma della magistratura, dopo la sconfitta alle urne Meloni ha chiesto un passo indietro a tutti i membri del governo alle prese con problemi giudiziari, anche per togliere un facile argomento di attacco alle opposizioni.

Daniela Santanchè resiste, ma…

Santanchè però non vuole dimettersi e resiste, almeno per il momento. Meloni avrebbe chiesto al suo ministro di farsi da parte spontaneamente, incassando una risposta negativa. Così la presidente del Consiglio ha provato a mettere in campo la mediazione di un grande sponsor e amico di Santanchè, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fallita anche quella, e preso atto che la ministra ha continuato a far sapere che mercoledì 25 marzo sarebbe stata al lavoro come nulla fosse, ha messo nero su bianco il duro comunicato stampa di Palazzo Chigi.

Malgrado le voci di possibili dimissioni che si sono susseguite per tutta la giornata di ieri, la ministra del Turismo ha continuato a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non è stata presente fisicamente al ministero. Al momento, fanno sapere fonti del ministero, sono confermati tutti gli impegni in agenda per oggi e per i prossimi giorni. In particolare, stamattina Santanchè è attesa in ufficio alle 9.30, e tra gli impegni della giornata ci sono le riunioni per l’organizzazione del Forum internazionale sul pet tourism di maggio a Roma. Giovedì, invece, parteciperà al convegno di Assomarinas (associazione italiana porti turistici) alle 15. Giorgia Meloni, invece, oggi è attesa in Algeria per trattare con il governo sul gas.

La Russa mediatore

A processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e indagata per un’ipotesi di bancarotta, Santanchè era finita sulla graticola già a inizio 2025. Per spingerla a lasciare sarebbe stato coinvolto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, oggi come allora, quando la ministra del Turismo condizionò le dimissioni a una richiesta di Meloni. Allora quella richiesta non arrivò, adesso è quanto mai esplicita.













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