Sequestro beni milionario nei confronti di fiancheggiatori di un clan attivo nel territorio di Caivano.

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La Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di imprenditori appartenenti a una famiglia che ha evidenziato legami con il gruppo camorristico Angelino-Gallo, sta eseguendo il provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli. Il provvedimento trae origine da una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale a carico di un indagato di alto profilo criminale, che aveva il controllo sulle attività di estorsione dei clan nel tempo egemoni sul territorio di Caivano.

Le verifiche patrimoniali effettuate nei confronti dell’uomo e della sua cerchia familiare hanno fatto emergere elementi tali da ritenere anomala l’ascesa economico-imprenditoriale di una catena di società attive nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per la casa, che utilizzavano tutte un marchio di “famiglia” noto nel comune di Caivano.













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