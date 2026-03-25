Studente di terza media accoltella insegnante davanti alla scuola: è grave

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Questa mattina, poco prima delle 8, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente di terza media. Come scrive L’Eco di Bergamo, la donna – che secondo le prime informazioni è un’insegnante di francese di 57 anni – è stata subito soccorsa, poi è stata trasferita con un elicottero del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri.













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