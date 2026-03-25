Marano, gara da 3 milioni per le strade in arrivo, ma si discute sulle priorità. Mancano all’appello molte zone del centro

A Marano è in arrivo una gara da circa 3 milioni di euro per il rifacimento totale di numerose strade cittadine. L’intervento segue i lavori già effettuati nelle ultime settimane grazie a fondi di bilancio preesistenti, che hanno interessato diverse zone del territorio, da via Migliaccio a via Marano-Quarto, oltre a una serie di rattoppi diffusi anche in seguito a interventi di Enel e delle società della fibra.

La nuova maxi-gara, però, sta già facendo discutere negli ambienti del palazzo municipale. L’elenco delle strade inserite nel progetto, infatti, sarebbe stato definito prima dell’arrivo dei commissari straordinari, quindi durante la precedente amministrazione poi sciolta per infiltrazioni mafiose.

Secondo alcune osservazioni, gran parte delle arterie previste risultano collocate in aree periferiche, certamente bisognose di manutenzione, ma lascerebbero in secondo piano il centro cittadino e le principali strade di collegamento, oggi in condizioni particolarmente critiche.

Una situazione che avrebbe aperto un confronto interno per valutare eventuali correttivi e individuare una soluzione più equilibrata nella distribuzione degli interventi. L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano, cercando di rispondere in modo più omogeneo alle esigenze dell’intero territorio.