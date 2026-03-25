Finto ginecologo e santone molesta bimba di 8 anni

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Prometteva di risolvere problemi di salute e sentimentali senza far ricorso ai metodi della medicina tradizionale, ma ricorrendo a sistemi alternativi e molto personali. In questo modo un uomo di 71 anni, che si presentava come guaritore e finto ginecologo, si faceva mandare da una 17enne foto intime «perché la aiutasse a risolvere problematiche di salute da cui era affetta». Questa scabrosa corrispondenza, scoperta dal padre della ragazza, ha consentito agli inquirenti di portare alla luce una storia dai contorni molto più gravi e indecenti perché la vittima, in questo caso, è una bimba di otto anni, doppiamente vittima perché gli abusi sessuali ai suoi danni venivano compiuti con la complicità della mamma la quale riprendeva tutta la scena e inviava poi i filmati e circa duecento fotografie all’uomo.