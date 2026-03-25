Marano. Blackout serali a San Rocco: disagi continui per i residenti

A Marano, nella zona di San Rocco, in via Antica Consolare Campana, i cittadini segnalano da mesi continui blackout nelle ore serali. I disagi si verificano soprattutto dopo l’accensione dell’illuminazione pubblica, lasciando intere aree al buio e creando preoccupazione tra i residenti.

Negli ultimi giorni sono arrivate analoghe segnalazioni in concomitanza con l’accensione dei nuovi punti luce di via Montale. I cittadini chiedono un intervento urgente da parte delle autorità competenti per verificare le cause e ripristinare un servizio elettrico stabile, fondamentale per la sicurezza e la vivibilità della zona.