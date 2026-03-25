PARLAMENTO IN SUBBUGLIO, BIGNAMI ACCUSA: NON PRENDIAMO LEZIONE DA CHI SI INCHINA A MAFIOSI E TERRORISTI

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“Non accettiamo lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” o “da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”.

Così nell’Aula della Camera il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami rivolto ai banchi delle opposizioni che hanno chiesto un’informativa della premier Giorgia Meloni sulla “crisi politica evidente” dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia e sulle dimissioni del ministro Santanchè.

“Se voi aveste un po’ della moralità che ha dimostrato Giorgia Meloni, un po’ della sua schiena dritta forse ci risparmiereste qualche parola”, ha affermato Bignami.













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