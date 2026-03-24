Abusi sessuali su una bimba di 8 anni: la madre avrebbe partecipato alle violenze

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Una storia terribile, vittima una bimba. Due persone, un uomo di 71 anni e una donna di 53, sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Taviano, in provincia di Lecce. Sono accusati per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 8 anni e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La vittima è la figlia della donna. Entrambi residenti nel basso Salento, sono ritenuti presunti responsabili dei reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Il male esiste e si è materializzato nell’abominio di una madre che avrebbe – se l’ipotesi investigativa verrà confermata- concesso la sua piccola di otto anni ad abusi senza limiti e senza pietà.













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