REFERENDUM A CASORIA, NEI SEGGI VINCONO I GIOVANI. SCRUTATORI NON PIU’ AD APPANNAGGIO DELLA POLITICA

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Dopo decenni di nomine dirette degli scrutatori, grazie alla proposta dei consiglieri e componenti della commissione elettorale, CRISTARELLI #AZIONE, RUSSO #PD, FICO #AVS, concretizzatasi con la manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di scrutatori (condivisa anche dal Sindaco BENE), si è assistito alla presenza di tantissimi giovani nei seggi.
Un metodo riuscito e replicabile che avvicina i giovani alla politica garantendo la più ampia partecipazione civica e la regolare costituzione dei seggi (evitando spiacevoli situazioni di emergenza).
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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