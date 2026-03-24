REFERENDUM A CASORIA, NEI SEGGI VINCONO I GIOVANI. SCRUTATORI NON PIU’ AD APPANNAGGIO DELLA POLITICA

Dopo decenni di nomine dirette degli scrutatori, grazie alla proposta dei consiglieri e componenti della commissione elettorale, CRISTARELLI #AZIONE, RUSSO #PD, FICO #AVS, concretizzatasi con la manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di scrutatori (condivisa anche dal Sindaco BENE), si è assistito alla presenza di tantissimi giovani nei seggi.

Un metodo riuscito e replicabile che avvicina i giovani alla politica garantendo la più ampia partecipazione civica e la regolare costituzione dei seggi (evitando spiacevoli situazioni di emergenza).