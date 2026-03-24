TERREMOTO NEL GOVERNO: SI DIMETTONO DEL MASTRO E BARTOLOZZI

Vice ministro Giustizia, ‘ci sono presupposti per dialogo con l’Anm’
Di seguito al risultato del referendum credo si possano disegnare responsabilmente nuovi percorsi nei rapporti tra politica e magistratura, sarà opportuno stabilire le modalità di interfaccia unitamente al Consiglio nazionale forense, contraddittore necessario di ogni scelta. Va detto che l’Anm durante la campagna referendaria ha sempre sostenuto la necessità di riforme al sistema giudiziario, pur non concordando sul metodo di riforma della Costituzione. Se questo è vero, ci sono tutti i presupposti per ipotizzare un dialogo fattivamente teso a migliorare il sistema giustizia». Così il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.
Delmastro si dimette, ‘ma non ho fatto niente di scorretto’
«Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio». Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.