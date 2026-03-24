Bonifica e rigenerazione area Bagnoli, siglato il protocollo in Prefettura

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È stato siglato quest’oggi, nella prefettura di Napoli, un protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio, compresi quelli infrastrutturali relativi alla 38esima edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027. Hanno firmato il documento il sindaco e commissario di governo per Bagnoli Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, i rappresentanti di Invitalia, Ispettorato dell’area metropolitana di Napoli, coordinamento metropolitano di Napoli dell’Inps, direzione territoriale di Napoli dell’Inail, Asl Napoli 1 Centro, Acen, Cgil, Cisl, Uil, e le organizzazioni di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Il protocollo, riporta il testo, è teso a “garantire la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e a rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro nei cantieri pubblici” relativi agli interventi di bonifica ambientale, rigenerazione urbana e alle ulteriori opere infrastrutturali connesse allo svolgimento della manifestazione velica. In particolare, ha spiegato Di Bari, il protocollo “ha l’obiettivo di garantire che gli interventi siano fatti secondo il codice degli appalti, quindi vieta i cosiddetti subappalti a cascata, introduce il cosiddetto badge di cantiere e il settimanale di cantiere, per evitare, ad esempio, subappalti occulti e illegali.

Poi è previsto un tavolo di monitoraggio in prefettura aperto ai comitati, alla popolazione: credo che tutti abbiano il diritto di conoscere ciò che avviene nel proprio territorio”. Il prefetto ha ricordato l’importanza di “unire il mondo delle imprese, il mondo delle istituzioni e la comunità, che sono chiamate a seguire un unico percorso e un unico scopo. Credo che sia stato fatto un buon lavoro”.













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