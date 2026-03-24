Meloni chiede le dimissioni di Santanché: “Lo faccia per sensibilità istituzionale”

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La nota arriva a ora di cena, dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusy Bartolozzi. A parlare è la premier Giorgia Meloni, che chiede anche alla Santanché – indagata -di fare un passo indietro. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Si attendono, a breve, le decisioni dalla diretta interessata. Daniela Santanchè, attuale Ministra del Turismo, è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta legata al fallimento di Bioera Spa (di cui è stata presidente) e, precedentemente, per il caso Ki Group. Le indagini riguardano presunte irregolarità finanziarie e mala gestione. Risulta inoltre indagata per truffa aggravata riguardo ai fondi Covid-19 e falso in bilancio nel caso Visibilia.













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