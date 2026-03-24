Chiaiano, auto prende fuoco. Giovani a bordo, panico in strada

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Di Angelo Covino

Napoli. Paura nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le 16:30, in via Emilio Scaglione a Chiaiano, all’altezza del distributore di carburante IP, civico 15. Una Citroen C3 Aircross di colore turchese, nuova e alimentata a benzina, mentre percorreva l’arteria in direzione Capodimonte, ha improvvisamente preso fuoco, sprigionando in pochi istanti una densa nube di fumo nero visibile anche a distanza.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito partito dal vano cruscotto. A bordo dell’auto c’erano quattro giovani che, accortisi immediatamente del fumo e dell’odore acre, hanno mantenuto lucidità. Il conducente ha arrestato il veicolo posizionandolo al centro della carreggiata, una scelta dettata dalla necessità di evitare il coinvolgimento diretto delle auto in sosta lungo il margine della strada.

Nel giro di pochi secondi il rogo si è intensificato, con fiamme che hanno raggiunto un’altezza di circa tre metri. La scena ha generato momenti di forte tensione tra residenti, passanti e commercianti della zona, anche per la vicinanza del distributore di carburante. Nonostante la prontezza dei giovani, alcune vetture parcheggiate, tra cui una Ford Fiesta e una Fiat Punto, sono state comunque lambite dal fuoco riportando danni alla carrozzeria.

Particolarmente delicata la situazione legata alla presenza di un’auto a gas tra quelle parcheggiate nelle immediate vicinanze. Il proprietario, visibilmente scosso, ha raccontato di aver appena effettuato il pieno, sottolineando come un eventuale coinvolgimento diretto del veicolo avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, vista la presenza del distributore e il rischio di una possibile esplosione a catena.

L’episodio ha mandato completamente in tilt la circolazione in una zona già normalmente congestionata. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti, con ripercussioni che si sono estese fino alla zona della metropolitana e alle principali direttrici di collegamento con l’area collinare e il centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Per diversi minuti l’aria è risultata irrespirabile a causa del denso fumo e dell’odore acre sprigionato dall’incendio, creando disagi anche a chi si trovava nelle attività commerciali circostanti.

Non si registrano feriti, ma resta alta la preoccupazione per quanto accaduto. La prontezza dei giovani a bordo della vettura ha evitato che l’episodio potesse trasformarsi in una tragedia ben più grave in una zona particolarmente trafficata e sensibile.













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