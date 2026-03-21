Sicurezza stradale: le associazioni delle vittime della strada hanno incontrato il procuratore Airoma e rilanciano l’appello alla prevenzione

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Il 20/03/2026 incontro Associazioni Vittime Della Strada, Presso il Tribunale Napoli Nord, Con Procuratore della Repubblica Dottor Domenico Airoma 05/03/2026 A nome delle associazioni: A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada – ODV, A.U.F.V. Associazione unitaria familiari e vittime – ODV, A.I.F.V.S. – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – ODV Portavoce Delle Associazioni Vittime Della Strada Biagio Ciaramella Cell.330443441, e mail: presidente.vittimestrada@gmail.com pec: presidente.vittimestrada@pec.it Abbiamo chiesto un incontro ufficiale per la sicurezza stradale, come vengono spesi i proventi dell’articolo 208, e tutti soldi che vengono mandati ai Comuni, da Province, Regione, e dal Governo centrale, siamo stati contattati telefonicamente dalla segreteria, del Procuratore Capo, incontro per 20/03/2026 ore 11:00, Presso il Tribunale Napoli Nord, e ringraziamo il Procuratore Capo, per l’incontro durato tra 15/20minuti, Avendo fatto vedere una sintesi della documentazione, dei nostri Esposti, che già noto a tutti con comunicati stampa, del nostro lavoro sul territorio Nazionale, il Procuratore facendoci sentire la sua vicinanza al nostro dolore, vicinanza estesa a tutte le vittime della strada, tramite le nostre associazioni, che in quella sede istituzionale, noi rappresentiamo tutte le vittime della strada, avendo fatto un quadro completo, del nostro lavoro che stiamo portando avanti da anni per la sicurezza stradale, ci ha consigliato di continuare su questa linea, (del nostro lavoro sociale), informare la Procura del lavoro svolto fino adesso, (Direttamente Al Procuratore Capo) A nome dei i miei Presidenti Elena Ronzullo e Alberto Pallotti, ci siamo permessi di donare il libro (STRADA ASSASSINA) sette storie vere, al Procuratore Capo), invitiamo altre istituzioni presenti nel palazzo, di leggere questo libro che non è libro di denuncia, ma un libro che noi familiari delle vittime della strada, siamo condannati a vita l’ergastolo del dolore. (Appello per gli utenti della strada e cittadini di tutta Italia), invitiamo a chiunque a mandarci segnalazioni, perché il nostro obbiettivo e quello di prevenzione, e non arrivare dopo la tragedia, in questo periodo girando tante città, con gli ispettori delle infrastrutture di Napoli, delegati da infrastrutture di Roma, che tramite i nostri Esposti, si stanno interessando della tematica, ringraziamo pubblicamente il loro lavoro, sia infrastrutture di Roma, che Napoli, sperando che anche altri enti e istituzioni, a cui è arrivato il nostro Esposto, facciano il loro percorso Istituzionale, pensiamo che tutti dovrebbero intervenire nel loro ruolo Istituzionale, il nostro ruolo come associazioni da statuto e segnalare, chi deve far rispettare la legge, è chi ha giurato sulla Costituzione Italiana.













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